 Dev buluşma – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Dev buluşma

    Dev buluşma

    , ’da yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı resepsiyonda sporcularla bire bir ilgilenirken, Türkiye adına kazandıkları başarılar için de tebriklerini iletti.

    ve eşi 'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na milli sporcular da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyonda sporcularla bire bir yakından ilgilenirken sohbet etti. Uluslararası alanda elde edilen başarılar nedeniyle de onları kutladı.

    HEDEF 2020 TOKYO
    Rio'da gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 17 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, yaklaşık 2 bin kişinin katlığı resepsiyonda Erdoğan'ın kendisiyle ilgilenmesinin güzel bir duygu olduğunu söyledi. Gazoz, Erdoğan'ın başarısından dolayı kendisini tebrik ettiğini belirtirken, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu dile getirdi


    Resepsiyona katılanlar arasında milli tekvandocu da vardı. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım, Dağlı ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya alan , gümüş madalyalı ile bronz madalyalı 'i tebrik etti.


    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 93. yılı şerefine tek nefeste 93 metreye dalarak bu alanda kendine ait dünya rekorunu kıran milli sporcumuz (üstte) ile de bir süre sohbet etti.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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