Dev buluşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı resepsiyonda sporcularla bire bir ilgilenirken, Türkiye adına kazandıkları başarılar için de tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na milli sporcular da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyonda sporcularla bire bir yakından ilgilenirken sohbet etti. Uluslararası alanda elde edilen başarılar nedeniyle de onları kutladı.
HEDEF 2020 TOKYO
Rio'da gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 17 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, yaklaşık 2 bin kişinin katlığı resepsiyonda Erdoğan'ın kendisiyle ilgilenmesinin güzel bir duygu olduğunu söyledi. Gazoz, Erdoğan'ın başarısından dolayı kendisini tebrik ettiğini belirtirken, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu dile getirdi
Resepsiyona katılanlar arasında milli tekvandocu Kübra Dağlı da vardı. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım, Dağlı ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya alan Taha Akgül, gümüş madalyalı Rıza Kayaalp ile bronz madalyalı Cenk İldem'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 93. yılı şerefine tek nefeste 93 metreye dalarak bu alanda kendine ait dünya rekorunu kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen (üstte) ile de bir süre sohbet etti.
HEDEF 2020 TOKYO
Rio'da gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 17 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, yaklaşık 2 bin kişinin katlığı resepsiyonda Erdoğan'ın kendisiyle ilgilenmesinin güzel bir duygu olduğunu söyledi. Gazoz, Erdoğan'ın başarısından dolayı kendisini tebrik ettiğini belirtirken, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu dile getirdi
Resepsiyona katılanlar arasında milli tekvandocu Kübra Dağlı da vardı. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım, Dağlı ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya alan Taha Akgül, gümüş madalyalı Rıza Kayaalp ile bronz madalyalı Cenk İldem'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 93. yılı şerefine tek nefeste 93 metreye dalarak bu alanda kendine ait dünya rekorunu kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen (üstte) ile de bir süre sohbet etti.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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