Şükür turuncu listede!

FETÖ'cü Hakan Şükür'le ilgili yeni bir karar alındı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Şükür'ün, terör örgütü üyelerinin kullandığı 'ByLock'ta turuncu kategoride yer aldığı tespit edildi. Bu kategoridekilerin FETÖ'nün bu uygulamasını normal yoğunlukta kullandığı tespit edilirken, kırmızıda çok yoğun, mavide ise az kullanan terör örgütü üyeleri yer alıyor.