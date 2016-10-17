Tyson Gay'in kızı öldürüldü!
ABD'li sporcu Tyson Gay'in 15 yaşındaki kızı Trinity Gay, Lexington şehrindeki bir restoranda otururken, iki araçtan açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Lexington Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Kentucky Üniversitesinin yakınında bir restoranda oturan Trinity Gay'in, iki araçtan açılan ateş sonrası boynundan vurulduğu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Araçlardan neden ateş açıldığı veya olayda başka vurulan kimsenin olup olmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Tyson Gay, atletizm dalında 100 metrede 9.69 ile Usain Bolt'un (9.58) ardından en iyi dereceye sahip sporcu konumunda bulunuyor. Ayrıca Gay, 2007'de Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazanmıştı. Trinity Gay de babası gibi atletti.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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