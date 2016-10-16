Tyson Gay'in kızı öldürüldü!
ABD'li sporcu Tyson Gay'in 15 yaşındaki kızı Trinity Gay, Lexington şehrindeki bir restoranda otururken, iki araçtan açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Lexington Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Kentucky Üniversitesinin yakınında bir restoranda oturan Trinity Gay'in, iki araçtan açılan ateş sonrası boynundan vurulduğu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Araçlardan neden ateş açıldığı veya olayda başka vurulan kimsenin olup olmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Tyson Gay, atletizm dalında 100 metrede 9.69 ile Usain Bolt'un (9.58) ardından en iyi dereceye sahip sporcu konumunda bulunuyor. Ayrıca Gay, 2007'de Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazanmıştı. Trinity Gay de babası gibi atletti.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:52
- Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Toplam 43
Yorum
Düsseldorf'lu Gecenlerde TV'de bir spor programinda, kanalin futbol yorumcularindan cok taninmis eski bir FB'li oyuncu ,, "Aziz Bey koltuga oturarak secime girecegine , ceketini koysa baskan secilir ..Ve Aziz beyin istemedigi kiside Fenerbahce'ye baskan olamaz " diyordu ! FB ile yakinligi bilinen bu kisinin söylediklerine bakilirsa, bu degisikligi yapabilmek ve kurtulmak, zannedildigi kadar kolay degil !
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 1
Yorum
selo Baban yapmadi bu dediklerini taraftarın parasiyla yapıldı...Sen isitmalida otur yorum yap iyi beceriyon aynen devam...
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 4
Yorum
Gökhan Bu adam gerçekten türk futbolu için yeterlimi. Ligimizi mahfediyo. Sağlam bi Gs taraftarıyım. Ama rekabet yoksa futbol çok tatsız.
Tyson Gay'in kızı öldürüldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.