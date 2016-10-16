Tyson Gay'in kızı öldürüldü!

Lexington Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Kentucky Üniversitesinin yakınında bir restoranda oturan Trinity Gay'in, iki araçtan açılan ateş sonrası boynundan vurulduğu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Araçlardan neden ateş açıldığı veya olayda başka vurulan kimsenin olup olmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Tyson Gay, atletizm dalında 100 metrede 9.69 ile Usain Bolt'un (9.58) ardından en iyi dereceye sahip sporcu konumunda bulunuyor. Ayrıca Gay, 2007'de Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazanmıştı. Trinity Gay de babası gibi atletti.