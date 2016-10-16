Olçak’ın adı resmileşti

Beylerbeyi Spor Kulübü, 75. Yıl Stadı'nın adının değiştirilerek 'Şehit Erol Olçak Stadyumu' yapıldığını resmen açıkladı.

Fotomaç'ın 3 gün önce duyurduğu gelişmeyle ilgili bir basın açıklaması yayınlayan Beylerbeyi Kulübü, "1994 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve şu anda görevi başında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaptırılan Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nun adı 15 Temmuz hain darbe girişim sırasında hayatını kaybeden Erol Olçak'a hitaben değiştirilmiştir" ifadesini kullandı.