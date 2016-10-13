Olimpiyat Şampiyonu o hain geceyi anlattı

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin olduğu gece yaşadıklarını anlattı. O saatlerde Bolu'da kampta olduklarını belirten milli güreşçi, "Kardeşlerimiz bizim için canını verirken, destek olmak istedik. Kampı dağıttık ve meydanlara indik. Ülkemizin yaşadığı bu kötü günlerden sonra başarılara ihtiyacı vardı. Bu da bize nasip oldu. Bayrağımız her zaman en üstlere layık" ifadelerini kullandı.