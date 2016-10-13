 Arif Erdem FETÖ hattına takıldı! – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Arif Erdem FETÖ hattına takıldı!

    Arif Erdem FETÖ hattına takıldı!

    Erdem’in terörist başı ile telefon görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı.

    FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan Arif Erdem ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Hakkında çıkan gözaltı kararından bir gün önce yurt dışına kaçan Galatasaray'ın eski futbolcusunun, teröristbaşı Fetullah Gülen'le yaptığı telefon görüşmeleri belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün dünyasındaki yapılanmasına ilişkin başlattığı soruşturmada kilit isimler arasında bulunan Erdem'in, Gülen'e ait telefon numarasıyla sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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