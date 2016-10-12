15 Temmuz Şehit Erol Olçak Stadı
15 Temmuz akşamı vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmak için Boğaziçi Köprüsü’nde oğlu ile birlikte canını veren Erol Olçak’ın adı Beylerbeyi 75. Yıl Stadı’na veriliyor. Beylerbeyi Stadı’nın yeni ismi Şehit Erol Olçak Stadı olacak.
FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz akşamı hain kalkışması sırasında Türk halkının tankların önüne yattığı, mermilere göğsünü siper edip destan yazdığı gün... 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne en yakın semt olan Beylerbeyi'nin tek takımı da bu olaya duyarsız kalmadı. Beylerbeyispor Yönetim Kurulu yaptığı son toplantıda oybirliği ile stadının adının değiştirilmesi kararını aldı. Başkan Mustafa Yazıcı, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nın yeni adını şöyle açıkladı: "Haftaya yapacağımız törenle stadımıza; 15 Temmuz gecesi oğlu ile birlikte köprüde şehit olan Erol Olçak'ın adını vereceğiz. Stadımız bundan böyle Şehit Erol Olçak Stadı olarak anılacak" açıklamasını yaptı.
DESTANSI DİRENİŞ
İş adamı Mustafa Hacıkerimoğlu, Beylerbeyi'nin tarihte önemli bir yerinin olduğunu hatırlatarak, "Beylerbeyi, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı semttir. Kuvay-ı Milliye'nin olduğu yerdir. Böylesine tarihe önderlik etmiş bir semtin spor kulübü de böyle günlere duyarsız kalamazdı. Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci cuntaya karşı tüm halkımızla yaptığı destansı direniş sergileyip bu yolda hayatlarını kaybeden Türkiye'nin kahramanlarındandır. Stadın adının Erol Olçak Stadı olarak değişmesi 15 Temmuz'da kahramanca ölenlerin bir simgesi olacak ve hiç unutulmayacak" dedi.
YENİ STAT MÜJDESİ
Başkan Mustafa Yazıcı stadın gelecek yılın başında yenileneceğini ve Beylerbeyispor'un yepyeni bir stada kavuşacağının da müjdesini taraftarlara verirken ekledi: "Yeni stat için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'a ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e şimdiden tüm taraftarlarımız ve Beylerbeyispor adına teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Yazıcı stadın inşaatının iki yıl süreceğini belirterek, "Stat İstanbul'da Beşiktaş'taki Vodafone Arena'dan sonra en iyi ikinci stat olacak. Yönetim binamız da bu modern stadın içinde olacak" açıklamasını yaptı.
EROL OLÇAK VE OĞLU'NUN HİKAYESİ
15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı tankların önünde dimdik duran reklamcı Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip kurşunların hedefi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Olçak'ın, oğlunu daha güvenli bir yere götürmek isterken vurulduğu, 16 yaşındaki Abdullah'ın da düşen babasına hamle yaptığı sırada zırh delici mermi ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde basın danışmanı gazeteci olarak görev yapan Ahmet Tezcan, baba ve oğlunun ölümü ile ilgili detayları şöyle anlattı: "Erol hain kalkışmayı öğrendiği anda soluğu Boğaz Köprüsü'nde alıyor. Oğlu Abdullah Tayyip 'Baba ben de geleceğim' diyor, köprüye gidiyorlar. Erol, köprüde askerleri ikna etmeye çalışıyor. Ancak görüyor ki hainlerin ikna olacakları yok, oğlunu güvenilir bir yere almak için uğraşıyor. Tam Abdullah'a hamle yaptığı sırada Erol'u vuruyorlar. Babasının düştüğünü gören Abdullah ona koşarken, iki zırh delici mermiyle çocuğu vuruyorlar."
AKADEMİ LİGİ TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ OLACAK
Beylerbeyispor Başkanvekili Tahir Kıran Akademi Ligi'nde 6 takım ile mücadele ettiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a ricada bulunduk ve Pendik'te kullanılmayan Erdoğan Demirören Stadı'nı 10 yıllığına istedik. Bu stat bize verilirse Akademi Ligi'nde mücadele eden genç futbolcuların içinden büyük yıldızlar çıkarabiliriz. Kulüp olarak tüm müracaatlarımızı yaptık. Şimdi Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'tan bu müjdeli haberi bekliyoruz" dedi.
DESTANSI DİRENİŞ
İş adamı Mustafa Hacıkerimoğlu, Beylerbeyi'nin tarihte önemli bir yerinin olduğunu hatırlatarak, "Beylerbeyi, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı semttir. Kuvay-ı Milliye'nin olduğu yerdir. Böylesine tarihe önderlik etmiş bir semtin spor kulübü de böyle günlere duyarsız kalamazdı. Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci cuntaya karşı tüm halkımızla yaptığı destansı direniş sergileyip bu yolda hayatlarını kaybeden Türkiye'nin kahramanlarındandır. Stadın adının Erol Olçak Stadı olarak değişmesi 15 Temmuz'da kahramanca ölenlerin bir simgesi olacak ve hiç unutulmayacak" dedi.
YENİ STAT MÜJDESİ
Başkan Mustafa Yazıcı stadın gelecek yılın başında yenileneceğini ve Beylerbeyispor'un yepyeni bir stada kavuşacağının da müjdesini taraftarlara verirken ekledi: "Yeni stat için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'a ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e şimdiden tüm taraftarlarımız ve Beylerbeyispor adına teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Yazıcı stadın inşaatının iki yıl süreceğini belirterek, "Stat İstanbul'da Beşiktaş'taki Vodafone Arena'dan sonra en iyi ikinci stat olacak. Yönetim binamız da bu modern stadın içinde olacak" açıklamasını yaptı.
EROL OLÇAK VE OĞLU'NUN HİKAYESİ
15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı tankların önünde dimdik duran reklamcı Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip kurşunların hedefi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Olçak'ın, oğlunu daha güvenli bir yere götürmek isterken vurulduğu, 16 yaşındaki Abdullah'ın da düşen babasına hamle yaptığı sırada zırh delici mermi ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde basın danışmanı gazeteci olarak görev yapan Ahmet Tezcan, baba ve oğlunun ölümü ile ilgili detayları şöyle anlattı: "Erol hain kalkışmayı öğrendiği anda soluğu Boğaz Köprüsü'nde alıyor. Oğlu Abdullah Tayyip 'Baba ben de geleceğim' diyor, köprüye gidiyorlar. Erol, köprüde askerleri ikna etmeye çalışıyor. Ancak görüyor ki hainlerin ikna olacakları yok, oğlunu güvenilir bir yere almak için uğraşıyor. Tam Abdullah'a hamle yaptığı sırada Erol'u vuruyorlar. Babasının düştüğünü gören Abdullah ona koşarken, iki zırh delici mermiyle çocuğu vuruyorlar."
AKADEMİ LİGİ TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ OLACAK
Beylerbeyispor Başkanvekili Tahir Kıran Akademi Ligi'nde 6 takım ile mücadele ettiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a ricada bulunduk ve Pendik'te kullanılmayan Erdoğan Demirören Stadı'nı 10 yıllığına istedik. Bu stat bize verilirse Akademi Ligi'nde mücadele eden genç futbolcuların içinden büyük yıldızlar çıkarabiliriz. Kulüp olarak tüm müracaatlarımızı yaptık. Şimdi Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'tan bu müjdeli haberi bekliyoruz" dedi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
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antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
15 Temmuz Şehit Erol Olçak Stadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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