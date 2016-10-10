Terörü lanetliyoruz

Şemdinli'de yaşanan hain terör saldırısının ardından Federasyonlar ve dört büyüklerden teröre lanet mesajları yayımlandı.

İşte o mesajlar ve yapılan açıklamalar:



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun olduğu bölgeye teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda askerimizin ve vatandaşımızın şehit düştüğünü, çok sayıda askerimizin ve vatandaşımızın da yaralandığını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak hain terör saldırısını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybeden şehit askerlerimizi ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan yakınları, sevenleri ve milletimize sabır, yaralı askerlerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.



TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (TBF)

Bugün Şemdinli'de Durak Jandarma Karakolu'na yönelik yapılan bombalı araç saldırısı sonrası 10 askerimiz ile 8 vatandaşımızın şehit düştüğünü ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğimize kasteden bu saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Hain saldırılarda hayatını kaybeden askerlerimiz ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere milletimize başsağlığı dileriz.



TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleşen hain bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 10 askerimizin şehit olduğunun, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hain bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor, terörü ve onu besleyen tüm unsurları bir kez daha lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

FENERBAHÇE

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun olduğu bölgeye bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 askerimizin şehit, 5 askerimizin de yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan hain terör saldırısını lanetleyerek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit yakınları ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."



GALATASARAY

"Bugün Şemdinli'de Durak Jandarma Karakolu'na yönelik yapılan bombalı araç saldırısı sonrası 8 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ulusumuzun yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. Galatasaray Spor Kulübü olarak terör eylemini lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Tüm ülkemizin başı sağ olsun.

Galatasaray Spor Kulübü"



BEŞİKTAŞ

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 askerimizin şehit olduğu terörist saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

Vatan toprağını savunurken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Saldırılarda yaralanan askerlerimize acil şifalar temenni ederiz.

Milletimizin başı sağ olsun.

Beşiktaş JK"



TRABZONSPOR

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun olduğu bölgeye bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 9 askerimizin şehit, 11 askerimizin de yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan hain terör saldırısını lanetleyerek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit yakınları ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."