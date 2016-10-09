Arda Turan:Teröre lanet olsun
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:48
- Saygı gösterin
Toplam 14
Yorum
Hasan AYAZ Arkadaşlar, yapılan olumsuz yorumlar rakıplerimizi daha çok sevindiriyoruz biz karadenizliler olarak birlikten yanayız hep destek tam destek takıma destek.
- Demirören inanıyor
Toplam 2
Yorum
061 Baskanda Teknikdirektörde ikiside istifa etmeli.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 76
Yorum
selcuk fenerbahce bir adim öne gitmez bu zihniyet dostluk kardesligi baltalayyan pravakatör hareketler fener taraftarnada sabir versin bu yönetimle
Arda Turan:Teröre lanet olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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