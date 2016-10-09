 Arda Turan:Teröre lanet olsun – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Arda Turan:Teröre lanet olsun

    Arda Turan:Teröre lanet olsun

    forması giyen milli yıldız Arda Turan, alçak terör saldırına Twitter'dan tepki gösterdi.

    hayatını İspanya 'da sürdüren Arda Turan, Şemdinli'de yaşanan hain terör saldırısına tepki gösterdi.

    Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Arda şunları söyledi:

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:48
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