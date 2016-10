A Spor Eylülde yine şampiyon

Sporseverler bu ay yine 'A Spor ' dedi! TNS / Kantar Media Eylül ayı reyting ölçümlerine göre A Spor, Türkiye 'nin en çok izlenen spor kanalı oldu. A Spor, sporseverlerin en doğru gelişmeleri herkesten önce öğrendiği spor haber kanalı olduğunu bu ay yine gözler önüne serdi. İlkeli, hızlı ve doğru haber anlayışı ile spor haberlerinin vazgeçilmez kanalı A Spor, spor medyasına yön vermeye devam ediyor. A Spor bu sezon da; sporun birleştirici gücünü öne çıkaran Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu olarak, futbolun sadece ünlü simalardan oluşmadığını göstererek gerçek futbol heyecanını ekranlara getirmeye devam edecek. Ardahan'dan Edirne'ye Anadolu takımları ile yılların güçlü takımlarını bir araya getirerek; Çorum Bld- Trabzonspor / G.Saray-Dersimspor gibi eşleşmelere ev sahipliği yapacak. Duayen yorumcuların bir araya geldiği programlarda, karşılaşmaların ayrıntılı değerlendirmeleri ve gündemin analizi yapılırken, tarafsızlık ilkesini yayıncılık politikasının odağında tutmaktan hiçbir zaman ödün vermiyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden canlı yayın ile ekrana getirdiği spor müsabakaları ile A Spor geniş bir izleyici yelpazesine hitap ederek, sporun tüm keyif ve heyecanının yaşandığı adres olmaya devam edecek!Türkiye'nin lider spor kanalı A Spor artık radyo dinleyicilerinin de yeni tutkusu olacak. A Spor Radyo, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan erişiminin yanı sıra akıllı telefonlardaki radyo uygulaması ile de her an her yerde sporseverlerin vazgeçilmez tercihi haline gelecek. A Spor Radyo, spor haberciliğine yeni bir soluk katarak, tarafsız, hızlı ve özel haberleriyle takımlardan en sıcak haberleri almak isteyen taraftarların ilk tercihi olacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı programlarıyla futbolseverlerin bir numaralı adresi olmaya hazırlanan A Spor Radyo, sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin her yanına uzanan erişim ağı ve 24 saat canlı yayın parolasıyla yurdun dört bir yanında dinlenebilecek.