 Rıza Çalımbay’ın acı günü – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Rıza Çalımbay’ın acı günü

    Rıza Çalımbay’ın acı günü
    'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay (73), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhum için bugün Etiler Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılınacak. Merhum, yarın Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde defnedilecek.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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