Rıza Çalımbay’ın acı günü
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay (73), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhum için bugün Etiler Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılınacak. Merhum, yarın Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde defnedilecek.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yıldızlara yolculuk
Toplam 3
Yorum
Berkay İnş hepsi gelir ve birkaç tane de daha iyi gelir:)
- Yarın açıklayacak
Toplam 3
Yorum
ilhan nural ya formda bir arda daha varmı terim beyim büyüksün ama ne kadar görecegiz
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
Toplam 1
Yorum
isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
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