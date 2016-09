DUMESF başkanından ailelere uyarı

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, çocukların uyuşturucu illetine bulaşmaması için ailelerin daha dikkatli olmalarını belirterek, "Okul önlerindeki en büyük tehlike torbacıların sattığı, ölümcül vakaların yaşanmasına sebep olan çok ucuza dahi temin edilebilen zehir içeren uyuşturuculardır. Çocuklarımızı bu uyuşturucu satıcılarından uzak tutalım herhangi bir şüphe durumu fark ettiğiniz şahısları fark etmeniz doğrultusunda Güvenlik güçlerine durumu bildirelim" dedi.Ilıcak, liselerde uyuşturucu kullanma yaşının 9'a kadar düştüğünün altını çizerek, çocuklar ve gençler üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Ilıcak, "Uyuşturucu çetelerinin, okullarımızın çevresinde cirit atmakta ve çocuklarımızı tuzağa düşürerek maalesef uyuşturucuya alıştırarak benliğini sahiplenmektedirler. Gençlerimizin alkol ve uyuşturucu tuzağına yakalanmaması için anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Polisiye tedbirler ve bir takım kanuni düzenlemelerle madde bağımlılığının önüne geçmek mümkün değildir. Aile bireylerinin ilgisizliği, sonucunda maalesef kendilerini boşlukta bulmakta ve kimlik bunalımı yaşamaktadırlar. Bu boşluğu da uyuşturucu çeteleri doldurarak onları alkol ve uyuşturucu tuzağına düşürmektedirler. Toplumu çökerten, aileleri yok eden, insani duyguları öldüren alkol ve uyuşturucu batağına düşmemek için mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele çocuklarımız ve geleceğimiz açısından çok önemlidir. Yavrularımızı zehirleyerek, ruhen ve bedenen çökmüş bir nesil ile geleceğimizi karartmak isteyen hain düşmanın oyunlarına ve tuzağına düşmüş oluruz" diye konuştu.Uyuşturucuya başlamanın nedenleri olarak; merak, bazı bilgi yanlışlıkları, moda ve popüler medyanın etkileri üzerinde duran Ilıcak, bu sürecin çok masumane bir şekilde sigara ve alkol ile başladığını ama çoğunlukla bu kadarla yetinilmeyerek bir adım sonrası olan uyuşturucu ve türevleriyle devam ettiğini söyledi. Alkol, sigara ve uyuşturucunun insan beynine çok ciddi zararlar verdiğini, bu tür bağımlılıkları olan insanların ruhsal ve fiziksel olarak zamanla nasıl çöktüklerini, yaşanmış hadiseler ve resimli örneklerle açıklayan Ilıcak, dopingin de en hafifiyle bir kul hakkı olduğunu vurguladı.Bağımlılığın her türlüsünün zararlı olduğunu ve bu tür bağımlılıklardan ancak spor yaparak uzak kalınabileceğini söyleyen Ilıcak, spor yapan gençlerinde doping kıskacıyla bu uyuşturucu tuzağına çekilmek istendiğini, o yüzden seminere katılan tüm gençlerden ricada bulunarak, "İlk önce kendimize sonra da çevremizdeki arkadaş ve kardeşlerimize sahip çıkmalıyız ve bunu bir vazife gibi görmeliyiz" diyerek bu husustaki beklentilerini de ifade etti.DUMESF'nin sadece Türkiye 'de değil, dünyada da bir ilk olduğunun altını çizen Ilıcak, şunları kaydetti:"Sporun yaşı yoktur, her yaşta spor yapabilirsiniz; günlük hayatta markete gelip giderken yaptığınız basit bir yürüyüşü bile spor olarak adlandırabiliriz. Ama önemli olan sporu hayatımızın bir parçası yapmak. Ancak bu sayede bağımlılık yapan maddelerden kurtulabilir ve sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Bunca yıllık deneyimlerime dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki spor, uyuşturucu ve benzeri maddelerle mücadelede en etkili yol.Bilgisayar oyunları da bağımlılık yapar ve çok zararlıdır. Günümüzde, alkol, sigara, uyuşturucu, doping bağımlılığı, bağımlılık yapan ve bağımlılık riski taşıyan uyarıcılar olarak görülür. Bunun yanı sıra en büyük tehlike bilgisayarın ve internetin yaygınlaşmasıyla en az diğer uyarıcılar gibi tehlikeli bağımlılık türü olan 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' çocuklarımızın en büyük tehlikesidir."Kitapların en yakın dost olması gerektiğini de belirten Ilıcak, "Sizler mutlaka kitap okumalısınız. Kitap okuyan insanın, hayal gücü geniş, düşünce zenginliği bol, başarılı ve dünya gözü açık olur. Arkadaşlarınızla kitaplarınızı değiştirerek kitap arkadaşlıkları oluşturun" diye konuştu.Çocuklar ve gençler için aile hayatının önemine de değinen Ilıcak, "Aileleriniz, anne babanız, büyük kardeşleriniz sizlerin ilk öğretmenleridirler. Onlar sizin için vardır ve size en yakındırlar her şeyi aile bireyleri ile paylaşmalıyız. Hayatımızın en önemli yerini işgal eden öğretmenleriniz ve spor hocalarınızla her konuyu paylaşmalısınız. Çünkü sağlıklı yapıya sahip ailelerin, öğretmenlerimiz ve spor hocalarımızın oluşturduğu toplumlar sağlam ve kötü alışkanlıklardan uzak olur" diye konuştu.1- Madde kullanmaya başlayan kişilerdeki ilk değişiklik çevrelerinde yapmış oldukları değişikliklerdir. Eski arkadaşların yerini yeni arkadaşlar alır. Maddeye daha rahat ulaşım sağlayabilecek kişilerle yakınlaşır, eski arkadaşları ile görüşmez.2- Duygu durumu çok çabuk değişiyorsa çok dikkatli olunmalı. Bu süre içerisinde bazen çok neşeli, bazen de çok öfkeli, huzursuz, keyifsiz olabilir.3- Ders durumunda ani değişiklikler olur. Notları düşmeye başlar, okula devamsızlık görülür.4- Evde tek başına kalmak istiyorsa ya da arkadaşları ile birlikte dışarıda nerede olduğunu söylemeden buluşmaya başladıysa dikkat.5- Ailesi ile olan ilişkileri mümkün olduğunca mesafeli tutmaya başlar. Evde daha az zaman geçirmek ister ki ailesiyle çatışmasın.6- Kılık-kıyafet ya da görünür bir şey almadığı halde, fazla para harcamaya başlar.7- Kişisel bakımı azalmıştır. Giyimine dikkat etmez. Gözleri kızarır, şişer, vücudunda değişiklikler başlar.8- Sinirlilik, gerginlik, kişiler arası ilişkilerde sorunlar yaşar, dalgınlık, dikkatsizlik başlar.9- İçine kapanır. Uyku düzeni değişir.Ya çok uyur, ya da çok az uykuya ihtiyaç duyar.10- Psikolojisinde karamsarlık, umutsuzluk ya da inançsızlık gibi duygu durumları olabilir.