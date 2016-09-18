 A Spor 2 yaşında! – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    A 2 yaşında!

    A Spor 2 yaşında!

    Yayıncılığın yükselen değeri A iki yıl gibi bir sürede bütün sporseverlerin gönlüne taht kurdu

    medyasına farklı bir bakış açısı getiren A Spor ikinci kuruluş yıl dönümünün heyecanını yaşıyor. 18 Eylül 2014 tarihinden bu yana, spor haber kanalı olmasının tüm sorumluluğunu yerine getiren A Spor, spor yayıncılığının yükselen değeri olmaya devam ediyor. İki yıl gibi kısa bir zamanda, yılların yerleşmiş alışkanlıklarını değiştirip, sporseverlerin ilgi ile takip ettiği spor kanalı haline gelen A Spor, başarı grafiğini ise her geçen gün yükseltiyor...

    EN ÇOK İZLENEN KANAL
    Sporseverlerin merakla beklediği farklı dallardan müsabakaları canlı yayın ve HD kalitesiyle ekranlara getirerek yayıncı kuruluş kimliği ve gündem belirleyen haberleri ile de haber kanalı olmasının verdiği güç, rakiplerini geride bırakarak 'nin en çok izlenen ve en çok sevilen spor kanalı olmasını sağladı.

    DİNAMİK SPOR EKRANI
    A Spor; sporu konuşmanın ötesinde analiz edip, öngörebilen spor dünyasının duayen yorumcuları, Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış muhabir ağı, spora gönül vermiş deneyimli ekibi ile dinamik bir spor ekranı. Yeni sezonda da yine; güçlü içeriği, tarafsız programları, Ziraat Türkiye Kupası'na yaptığı ev sahipliğinin yanı sıra, farklı spor dalları ile dünyanın dört bir yanından canlı olarak ekrana getireceği karşılaşmalar ile gerçek sporseverlerin vazgeçemediği tek adres olmaya devam edecek...
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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