A Spor 2 yaşında!
Yayıncılığın yükselen değeri A Spor iki yıl gibi bir sürede bütün sporseverlerin gönlüne taht kurdu
EN ÇOK İZLENEN KANAL
Sporseverlerin merakla beklediği farklı dallardan müsabakaları canlı yayın ve HD kalitesiyle ekranlara getirerek yayıncı kuruluş kimliği ve gündem belirleyen haberleri ile de haber kanalı olmasının verdiği güç, rakiplerini geride bırakarak Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok sevilen spor kanalı olmasını sağladı.
DİNAMİK SPOR EKRANI
A Spor; sporu konuşmanın ötesinde analiz edip, öngörebilen spor dünyasının duayen yorumcuları, Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış muhabir ağı, spora gönül vermiş deneyimli ekibi ile dinamik bir spor ekranı. Yeni sezonda da yine; güçlü içeriği, tarafsız programları, Ziraat Türkiye Kupası'na yaptığı ev sahipliğinin yanı sıra, farklı spor dalları ile dünyanın dört bir yanından canlı olarak ekrana getireceği karşılaşmalar ile gerçek sporseverlerin vazgeçemediği tek adres olmaya devam edecek...
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:09
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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