İyi bir liderimiz var
“15 Temmuz’da yaşananları görünce herkes ‘Arda ne oluyor?’ dedi. Biz de o dönem ülke sevdalıları olarak gerekeni yaptık. İspanyollar Türkiye’nin iyi bir lidere sahip olduğunu ve halkımızın dirayetini gördü”
Türk futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Arda Turan, NTV'ye bomba gibi açıklamalar yaptı. Yazarımız Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtlayan Barcelonalı oyuncu, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Terim'le arasındaki gerginlik, milli takım konusu ve Euro 2016'da yaşananlarla ilgili konuştu.
Arda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain kalkışması ile ilgili yazarımız Dilmen'in "Türkiye zor bir süreçten geçti. Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızın dirayet göstermesiyle atlattık. İspanya'dan olaylara nasıl bakıyorlar?" sorusuna "Burada ülkemizi en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Olayları görünce çok şaşırdılar. 'Arda ne oluyor?' dediler. Yaşananları anlatmaya çalıştık. O dönem ülke sevdalıları olarak ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. İspanyollar zor bir dönemden geçtiğimizi gördü. Ama iyi bir liderimiz olduğunu, Türk halkının iyi bir karaktere sahip, inatçı ve dirayetli olduğunu, zorlukları yenebileceğini gördü" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüce Türk milletine yurt dışında nasıl bakıldığını anlattı.
Arda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain kalkışması ile ilgili yazarımız Dilmen'in "Türkiye zor bir süreçten geçti. Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızın dirayet göstermesiyle atlattık. İspanya'dan olaylara nasıl bakıyorlar?" sorusuna "Burada ülkemizi en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Olayları görünce çok şaşırdılar. 'Arda ne oluyor?' dediler. Yaşananları anlatmaya çalıştık. O dönem ülke sevdalıları olarak ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. İspanyollar zor bir dönemden geçtiğimizi gördü. Ama iyi bir liderimiz olduğunu, Türk halkının iyi bir karaktere sahip, inatçı ve dirayetli olduğunu, zorlukları yenebileceğini gördü" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüce Türk milletine yurt dışında nasıl bakıldığını anlattı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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