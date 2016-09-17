 İyi bir liderimiz var – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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HEPSİ
    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    İyi bir liderimiz var

    İyi bir liderimiz var

    “15 Temmuz’da yaşananları görünce herkes ‘Arda ne oluyor?’ dedi. Biz de o dönem ülke sevdalıları olarak gerekeni yaptık. İspanyollar ’nin iyi bir lidere sahip olduğunu ve halkımızın dirayetini gördü”

    Türk futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Arda Turan, NTV'ye bomba gibi açıklamalar yaptı. Yazarımız Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın sorularını yanıtlayan Barcelonalı oyuncu, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Terim'le arasındaki gerginlik, milli takım konusu ve Euro 2016'da yaşananlarla ilgili konuştu.

    Arda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain kalkışması ile ilgili yazarımız Dilmen'in " zor bir süreçten geçti. Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızın dirayet göstermesiyle atlattık. İspanya'dan olaylara nasıl bakıyorlar?" sorusuna "Burada ülkemizi en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Olayları görünce çok şaşırdılar. 'Arda ne oluyor?' dediler. Yaşananları anlatmaya çalıştık. O dönem ülke sevdalıları olarak ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. İspanyollar zor bir dönemden geçtiğimizi gördü. Ama iyi bir liderimiz olduğunu, Türk halkının iyi bir karaktere sahip, inatçı ve dirayetli olduğunu, zorlukları yenebileceğini gördü" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüce Türk milletine yurt dışında nasıl bakıldığını anlattı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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