Gençlerbirliği'nden İlhan Cavcav mesajı
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sonrasında kırmızı siyahlı kulüp duygusal bir veda mesajı yayınladı.
Cavcav'ın öz geçmişine de yer verilen açıklamada, "Ne Türk futbolu, ne bu ülke, ne bu şehir, ne de bu kulüp seni asla unutmayacak İlhan Başkan." denildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:09
- Antalyaspor'dan mucize galibiyet
Toplam 3
Yorum
Berkay :'( Ah Osmanlıspor ahhhhhhhhhhh!Yav Abi Osmanlıspor'un bu rakiplerinin kaçıncı çevirişinden berabere kalışı kaybedişi.Örneğin Villereal
- Alın size o maç!
Toplam 1
Yorum
ceto bu aksam fenerbahce basaksehırı gomecek cımlere .bakak gorekk
- Porto Aboubakar'ı geri istedi
Toplam 20
Yorum
karakartal Aboubakarın geri verilip; hedef santrafor alınması doğru bir strateji olabilir.
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