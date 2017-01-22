G.Antepspor - G.Birliği maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Arena'da oynanacak olan Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı ertelendi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefat etmesi nedeniyle maçın iptal edildiği açıklandı. Kafile için güzergahta güvenlik tedbirleri alan polisler, telsizinde yapılan anonsla maçın iptal edildiği duyurarak, ekiplerin normale dönmesini istedi.



Maç için Gaziantep'te bulunan Gençlerbirliği kafilesinin kaldığı otelde vefat haberini aldığı öğrenilirken, haber üzerine oyuncu, teknik kadro ve yöneticilerin, eşyalarını toplamaya başladığı bildirildi.



Gençlerbirliği kafilesinin ilk uçakla, Ankara'ya döneceği öğrenildi.