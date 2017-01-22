G.Antepspor - G.Birliği maçı ertelendi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Arena'da oynanacak olan Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı ertelendi.
Maç için Gaziantep'te bulunan Gençlerbirliği kafilesinin kaldığı otelde vefat haberini aldığı öğrenilirken, haber üzerine oyuncu, teknik kadro ve yöneticilerin, eşyalarını toplamaya başladığı bildirildi.
Gençlerbirliği kafilesinin ilk uçakla, Ankara'ya döneceği öğrenildi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:19
- Forvete Jackson
Toplam 9
Yorum
Beşiktaşlı Mitroviçi 2 senedir takip ediyorum 1.90 boyuna göre onun kadar hızlı stoper yok zamanla ne kadar iyi tranfer olduğunu göreceğiz kardeşim.
- Sneijder’siz 37 puan uçtu
Toplam 2
Yorum
karadenğiz81 bu takımda selçuk gitsin artık iyi bir orta saha birde stoper hakanda artık tat vermıyor
- Riekerink: Emeğimizi çaldı
Toplam 8
Yorum
yunus nerden buluyorlar böyle adamları adamda ruh yok herkes bireysel birşey yapıyor oldusa iyi olmasa da önemli degilonun için önce teknik trd al
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