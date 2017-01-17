Gençlerbirliği'nden bir takviye daha
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Brezilyalı Bady'den sonra Altınordu forması giyen Umut Sözen'i de transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Ankaraspor, Ankaragücü, Manisaspor, Adana Demirspor formaları giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:08
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 47
Yorum
GS bu aziz yıldırımda inşallah daha 10larca sene başkan olarak kalır :))
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 47
Yorum
hakan aziz yıldırımı sevmeye bilirsiniz başkanlar gelip gecicidir şanlı fenerbahce kulubü kalıcı olacaktır bizleri ilgilendiren hakem hataları
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 47
Yorum
GS fener ne oynadıda hakeme suç bulunuyo önce takımına bak böyle hakeme tffye yüklenmeyle olmuyo bu işler aziz bey öğrendi millet seni
Gençlerbirliği'nden bir takviye daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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