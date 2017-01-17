Gençlerbirliği'nden bir takviye daha

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Brezilyalı Bady'den sonra Altınordu forması giyen Umut Sözen'i de transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Ankaraspor, Ankaragücü, Manisaspor, Adana Demirspor formaları giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.