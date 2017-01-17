 Gençlerbirliği'nden bir takviye daha – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    'nden bir takviye daha

    Gençlerbirliği'nden bir takviye daha

    Spor Toto Süper Lig takımlarından , Brezilyalı Bady'den sonra forması giyen 'i de transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Ankaraspor, Ankaragücü, Manisaspor, Adana Demirspor formaları giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:08
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