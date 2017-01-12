Büyük adam
FOTOMAÇ’a konuşan Özat, Fenerbahçe teknik direktörü için, “Büyük adam. Tek handikabı kurmadığı takıma geldi. Yaptığı bir Lens hamlesi bile takımın yüzde 50’sini değiştirdi” dedi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, takımının Antalya kampında arkadaşımız Emre Bol'un sorularına çarpıcı yanıtlar verdi. İşte başarılı çalıştırıcının flaş açıklamaları: "Dick Advocaat büyük bir adam. Önemli bir geçmişi var. Dünya takım çalıştırmış. Tecrübe önemli bir şey. Tek handikabı kendi kurmadığı takıma geldi. Bunun da sıkıntılarını başlarda çekti. Bundan sonra gitgide daha iyi olabilir. Kendi istediği 1-2 oyuncuyu alırsa tabii... Yaptığı bir Lens hamlesi bile takımın yüzde 50'sini değiştirdi. Karavayev'i izleyemedim ama hoca oraya yakın liglerde çalıştı mutlaka tanıyordur. Bu CV'deki hocalar transferde hata yapmazlar. Fikirlerini doğru bir dille anlatıyor. Dik duruyor. Bunlar çok önemli şeyler. Oyuncular da iyi çalıştıklarını ifade ediyorlar. Yarış 28-30'uncu haftalara kadar başa baş gider."
BAŞAKŞEHİR BIRAKMAZ
"Fenerbahçe ilk 3 maçta kaybettiği 8 puanın sıkıntısını çekiyor. Kovala kovala, bir mağlubiyette yine makas açılıyor. Başakşehir'in sonuna kadar bu yarışı götüreceğine inanıyorum. Şu an kimse inanmıyor onlara, herkes bir yerde tökezler gözüyle bakıyor. Eğer ağzına şampiyonluk kelimesini almazsa, ki almıyor; bu işi sonuna kadar götürebilir. Ama alırsa mutlaka gözü var, nazarı var baskı oluşur."
HAYALİM FENERBAHÇE
"Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok. Her antrenörün ait olduğu kulüpte görev alma gibi hayali vardır. İnsanlar hayallerle yaşar. Nasıl oyuncu büyük takımda oynamak isterse, biz de büyük takım çalıştırmak isteriz. İlhan Başkan'ın bu sene 41. yılı. Kimi istediysek de almak için uğraşıyor. G.Birliği'ni en azından Avrupa'ya taşımayı hedefliyorum. Başarıyı bir yerden yakalayıp daha iyi yerlere gelirsek o zaman düşünmek daha doğru. Kaderde varsa, Fenerbahçe de olur ama şu an gündemim bu değil."
SORUNSUZ ÇALIŞIYORUM
"Antrenörlüğe başladığım günden bu yana ilk defa maddi sorunları olmayan bir kulüpte çalışıyorum. Ekonomisi güçlü takımda bir adım daha avantajlı oluyorsunuz koşuya başlarken... Geldiğimizde biraz özgüven eksikliği vardı. Bir de takım savunması sıkıntılıydı. Şimdi daha takım gibi oynuyoruz."
ÖZEL RÖPORTAJ / EMRE BOL
BAŞAKŞEHİR BIRAKMAZ
"Fenerbahçe ilk 3 maçta kaybettiği 8 puanın sıkıntısını çekiyor. Kovala kovala, bir mağlubiyette yine makas açılıyor. Başakşehir'in sonuna kadar bu yarışı götüreceğine inanıyorum. Şu an kimse inanmıyor onlara, herkes bir yerde tökezler gözüyle bakıyor. Eğer ağzına şampiyonluk kelimesini almazsa, ki almıyor; bu işi sonuna kadar götürebilir. Ama alırsa mutlaka gözü var, nazarı var baskı oluşur."
HAYALİM FENERBAHÇE
"Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok. Her antrenörün ait olduğu kulüpte görev alma gibi hayali vardır. İnsanlar hayallerle yaşar. Nasıl oyuncu büyük takımda oynamak isterse, biz de büyük takım çalıştırmak isteriz. İlhan Başkan'ın bu sene 41. yılı. Kimi istediysek de almak için uğraşıyor. G.Birliği'ni en azından Avrupa'ya taşımayı hedefliyorum. Başarıyı bir yerden yakalayıp daha iyi yerlere gelirsek o zaman düşünmek daha doğru. Kaderde varsa, Fenerbahçe de olur ama şu an gündemim bu değil."
SORUNSUZ ÇALIŞIYORUM
"Antrenörlüğe başladığım günden bu yana ilk defa maddi sorunları olmayan bir kulüpte çalışıyorum. Ekonomisi güçlü takımda bir adım daha avantajlı oluyorsunuz koşuya başlarken... Geldiğimizde biraz özgüven eksikliği vardı. Bir de takım savunması sıkıntılıydı. Şimdi daha takım gibi oynuyoruz."
ÖZEL RÖPORTAJ / EMRE BOL
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Büyük adam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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