Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Coritiba'da oynayan 25 yaşındaki Claro, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Profesyonelliğe adım attığı 2010-11 sezonundan bu yana Coritiba'da top koşturan savunma oyuncusu, 109 resmi maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen Claro, akşam Antalya'ya gelerek kırmızı-siyahlıların devre arası kampına katılacak.