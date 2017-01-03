 Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    'ne Brezilyalı stoper

    Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper

    Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünü 8. sırada tamamlayan , Brezilyalı stoper ile 2,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından 'da oynayan 25 yaşındaki Claro, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Profesyonelliğe adım attığı 2010-11 sezonundan bu yana Coritiba'da top koşturan savunma oyuncusu, 109 resmi maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

    Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen Claro, akşam Antalya'ya gelerek kırmızı-siyahlıların devre arası kampına katılacak.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:57
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