Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ahmet Çalık'ın bonservis bedelinin 4 milyon avro olduğunu söyledi.
Gençlerbirliği'nin Türk futboluna hizmet etmeyi sürdüreceğini ve "futbolcu fabrikası" olarak çalışmaya devam edeceğini belirten Cavcav, "Galatasaray'ın, futbolcumuz Ahmet ile anlaştığını ben de duydum, 'hayırlı olsun.' diyeceğim ama burada biz de varız. Transfer kulüpler anlaşınca olur. Bizle henüz bir görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.
Ahmet Çalık'ın da Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci gibi altyapıdan yetiştiğine dikkati çeken İlhan Cavcav, "Ahmet, iznimiz olmadan bir yere gitmez." dedi.
Galatasaraylı yöneticilerin transfer görüşmesi için hafta sonu Ankara'ya geleceği bilgisini veren Cavcav, şunları kaydetti:
"Ahmet'in transferine icazet verme şartımız 4 milyon avrodur. Futbolculara bizim verdiğimiz paralar ortada. İstanbul takımlarının verdiklerini de herkes biliyor. Biz o paralara futbolcu oynatıp kulübün dengelerini bozamayız. Onun bizde bizim onda emeğimiz var. Hafta sonu Galatasaraylı yöneticilerle transferi görüşeceğiz. Kulübün menfaatleri her şeyden önce gelir, bunu da en iyi altyapımızda yetişen oyuncularımız bilir."
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:09
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 22
Yorum
YORUMCU eli ayağı düzgün iyi top kullanan kademe anlayışı olan biri demek.. manken değil yani.. Fransa ve Almanya dolu mesela Song ve Tomas gibi anladın
- Trabzonspor'da ipler gerildi
Toplam 23
Yorum
seyirci Türkiye Kupasında bilmem kaçıncı ligde oynayan takımdan berabere ayrılan TS takımının teknik direk utanmadan hala orada durabiliyorsa pes doğrusu.
- Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 9
Yorum
tuzlalı tuzcu Tuzla'dan Kıvanc'ı alın. Gerçekten iyi oyuncu.
Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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