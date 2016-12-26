2,5 yıllık sözleşme imzalandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen başkent ekibi, Ring ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola İsveç'in IFK Varnamo takımında başlayan Ring, daha sonra Orebro'ya transfer oldu. Son olarak Kalmar forması giyen sol kanat oyuncusu, ligde çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.