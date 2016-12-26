2,5 yıllık sözleşme imzalandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveç'in Kalmar takımından 26 yaşındaki futbolcu Jonathan Ring'i transfer etti.
Futbola İsveç'in IFK Varnamo takımında başlayan Ring, daha sonra Orebro'ya transfer oldu. Son olarak Kalmar forması giyen sol kanat oyuncusu, ligde çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:07
- Dev maçların golcüsü
Toplam 5
Yorum
SOW FB muslera adammı
- Çakır’dan skandal penaltı
Toplam 12
Yorum
Esprici ama posisyon cok acik ve net, Kalecinin eline top carptigi cok net görülüyor. yani kalecide oplsan dikat edeceksin PENALTIIII dogru karar
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 70
Yorum
ua gs taraftarı olarak kulübümüze yanlı basını almayın diyerek mail yağmuruna tutmalıyız
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