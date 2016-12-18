 G.Birliği neşeli – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    G.Birliği neşeli

    G.Birliği neşeli
    G.Birliği deplasmanda yapacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını neşe içinde sürdürüyor. Başkent temsilcisinde, devreyi kapattıkları açıklanan Nihat, Orhan, Owusu ve Bogdan Stancu antrenmana katılmadı. Yönetim ise takıma sık sık moral veriyor.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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