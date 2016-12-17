Per Johannes Hopf: Başarı da başarısızlık da...

Spor Toto Süper Lig'de kalesinde 14 maçta 8 gol gören Gençlerbirliği'nin kalecisi Per Johannes Hopf, "Bu istatistik her savunmacının ve kalecinin hayalidir." dedi.

Son 4 maçta gol yemeyen İsveçli kaleci, performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın önde gelen ligleri Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'daki tüm takımların kalecilerinden maç başına daha az gol yemeyi başaran 29 yaşındaki file bekçisi, kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajın kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Hopf, Bayern Münih'in kalesini koruyan Manuel Neuer'e gönderme yapılan açıklamada, "Matematik yalan söylemez, Neuer'den daha az gol yiyen bir kalecimiz var." mesajıyla kulübün kendisini kutlamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu istatistik her savunmacının ve kalecinin hayalidir. Hem ben hem takımım iyi durumda. Bu istatistiği yakalamak her savunmacının ve kalecinin hayalidir. Çok çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz. Henüz elde ettiğimiz biten bir şey yok, bu nedenle durmak da yok. Sahadan istediğimiz sonuçlarla ayrılmak için tempomuzu da artırarak devam ettirmeliyiz. Evet, istatistiklerimiz bazı doğruları yaptığımızı işaret ediyor ama yetinmemeliyiz. Sezon sonu da bu istatistiği tutturursak takım olarak en iyisini yapmış olacağız."

Bayern Münih 9 gol yedi

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, 14 haftada 9 gol yiyerek Gençlerbirliği'nden sonra en kalesinde az gol gören ikinci takım durumunda bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea ve Tottenham Hotspur 15 haftada on birer, İtalya Serie A'da Juventus 16 haftada 14, Fransa Ligue 1'in lideri Nice 17 haftada 12 ve İspanya'dan Villarreal 15 haftada kalesinde 10 gol gördü.