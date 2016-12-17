Gençlerbirliği'nde 4 futbolcu devreyi kapattı
Nihat Şahin, Orhan Şam, Owusu ve Stancu'nun ilk yarıyı kapattığı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde futbolcular Nihat Şahin, Orhan Şam, Samuel Owusu ve Bogdan Stancu'nun devreyi kapattığı açıklandı.
Kulüp doktoru Gürhan Dönmez, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Menemen Belediyespor maçı öncesinde ısınma hareketleri esnasında sakatlanan kaleci Nihat Şahin'in sol kasığında yırtık, aynı maçta sakatlanan Orhan Şam'ın da sağ arka üst adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini bildirdi.
Samuel Owusu'nun sağ kasığında yırtık belirlendiğini kaydeden Dönmez, sağ ayak 5. parmağında kırık tespit edilen Stancu'nun, yapılan tetkiklerinde yeterli iyileşmenin görülmediğini ve devreyi kapattığını kaydetti.
Gençlerbirliği, 16. haftanın ardından ara verilecek Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, 16. haftasında ise Bursaspor ile karşılaşacak.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:07
- Kerim Antalya’ya
Toplam 5
Yorum
bjk kerimin yerine babeli düşünüyoranız pes artık sizlere
- Sosa heyecanı
Toplam 9
Yorum
Lazer1903 gelsin gelsin ne verecekse fenerbahçeye
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 10
Yorum
Baron ttffden yanit gelmis artik fenerbahceliler mutlu olsun diye sirf fenerbahceye ozel ofsayt fouller kalkacakmis
Gençlerbirliği'nde 4 futbolcu devreyi kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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