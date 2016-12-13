 Yabancı dil desteği – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Yabancı dil desteği

    Yabancı dil desteği
    Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi ile G.Birliği, yabancı futbolculara Türkçe, Türkler'e ise İngilizce eğitimi için protokol imzaladı. G.Birliği Başkan Vekili Niyazi Aktaş'ın da katıldığı törende, konuşmalar sonrası protokol imzalandı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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