Yabancı dil desteği

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi ile G.Birliği, yabancı futbolculara Türkçe, Türkler'e ise İngilizce eğitimi için protokol imzaladı. G.Birliği Başkan Vekili Niyazi Aktaş'ın da katıldığı törende, konuşmalar sonrası protokol imzalandı.