Yabancı dil desteği
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi ile G.Birliği, yabancı futbolculara Türkçe, Türkler'e ise İngilizce eğitimi için protokol imzaladı. G.Birliği Başkan Vekili Niyazi Aktaş'ın da katıldığı törende, konuşmalar sonrası protokol imzalandı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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