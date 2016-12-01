Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim

C Grubu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, klasik bir kupa maçı olduğunu belirterek, "Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek için tam kadro çıktık. İyi de bir galibiyet oldu. Önümüzde 5 maç daha var ama gruptan çıkmak için buradan ekstra puanlar aldık. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Tarihimizdeki 3. kupayı neden kazanmayalım? Daha yolun ilk maçındayız. Bizim için öncelikle hedef ligde ilk 6'ya girmek." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF BEKLEDİM"

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra uzun yıllar futbol oynadığı eski takımından teklif beklediğini açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmanın hayali olduğunu vurgulayan Özat, "(Pereira gittikten sonra) Teklif gelmesini bekledim ama gelmedi. En büyük hayalim Fenerbahçe'yi çalıştırmak. Hiçbir zaman saklayamam bunu. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Kendimi geliştireceğim, ne zaman nasipse, alnımızda ne zaman yazıyorsa hayırlısı olsun. O gün için böyle bir teklif gelmedi ama beklentim oldu. Şu anda yetiştiğim güzide bir kulüpte çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Maçtan sonra soyunma odası koridorlarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la görüşmesi de sorulan Özat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hal hatır konuştuk. 'Çocukların yanına git' dedi, 'Bende gittim' dedim. Hiçbir zaman kontağı kesmedik. O benim ağabeyim. Yaşadığı süreçte gerekli her türlü desteği verdik. Beni Fenerbahçe'ye getiren, kaptanlığı koluma takan kendisidir. Aramızda geçmişte problemler olsa da o benim büyüğümdür. O onurlu formayı 100. yılda kaptanlık yaparak giymemde en büyük pay sahiplerinden birisidir."