 İrfan’dan 1 gol, 1 asist – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    İrfan’dan 1 gol, 1 asist

    İrfan’dan 1 gol, 1 asist
    takımının 1995 doğumlu orta saha oyuncusu , 2-1 kazanılan maçında bir gol atarken bir asist yaptı. İrfan Can maç boyunca 70 kez topla buluşurken bu sezon resmi maçlarda 2 gol-3 asistlik performans gösterdi.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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