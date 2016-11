''Rakibe pozisyon vermedik''

On kişi kalana dek sahadaki her şeyin istedikleri gibi olduğunu kaydeden Özat, "11'e 10 olana kadar sahada her şey istediğimiz gibiydi. Topun arkasına iyi geçen, baskılı oynayan, taktiksel anlamda inanılmaz bir Gençlerbirliği vardı. Ondan sonra da rakibin iki stoperini oyuna sokmayacağını bildiğim için belki de sahanın en iyisi İrfan'ı oyundan aldım. Kaptığımız toplarla hücuma çıkmayı denedik bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İyi günler geçireceğimizi bekliyorum. Rantie daha iyi olursa, Stancu aramıza katılırsa çok daha iyi bir Gençlerbirliği'nin ortaya çıkacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.Trabzonspor'un bugüne dek hakem hatalarıyla kaybettiği gibi bir algı oluşturulduğunu söyleyen Özat, "Sanki Trabzonspor bugüne kadar her maçını hakem hatasıyla kaybetmiş gibi bir algı yaratılıp kamuoyunda avantaj sağlamaya çalışılıyordu. Bugünkü kımızı kartın yüzde yüz bir kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Geçmişteki hatalar gelecekteki hatalarla telafi dilemez. Hata, hata ile telafi edilemez. Kısıtlı kadrolarla mücadele eden aynı bütçede olmayan takımlar var" dedi.Her zaman Ankara'nın bir evladı olduğunu söyleyen Özat konuşmasını şöyle tamamladı:"Oyuncularım mükemmel bir taktik anlayışı ile oynadı. Her gün taktik çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman buradan uzaklaşmadım. 99 yılında Gençlerbirliği'nden gittim. Ben Ankara'nın çocuğuyum bunu her zaman söylerim. Tek istediğim buranın daha iyi bir stada sahip olması. Bizim için gol yemediğimiz her maç üç puan değerindedir." .