''Rakibe pozisyon vermedik''
G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, bir kişi eksik kalmanın hesaplarını bozduğunu söyledi. Buna rağmen rakibe pozisyon vermediklerini belirten Özat, "Oyuncularımı tebrik ederim. Bugün olmadı ama başka zaman golleri bulacağız inşallah" diye konuştu.
Trabzonspor'un bugüne dek hakem hatalarıyla kaybettiği gibi bir algı oluşturulduğunu söyleyen Özat, "Sanki Trabzonspor bugüne kadar her maçını hakem hatasıyla kaybetmiş gibi bir algı yaratılıp kamuoyunda avantaj sağlamaya çalışılıyordu. Bugünkü kımızı kartın yüzde yüz bir kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Geçmişteki hatalar gelecekteki hatalarla telafi dilemez. Hata, hata ile telafi edilemez. Kısıtlı kadrolarla mücadele eden aynı bütçede olmayan takımlar var" dedi.
Her zaman Ankara'nın bir evladı olduğunu söyleyen Özat konuşmasını şöyle tamamladı:
"Oyuncularım mükemmel bir taktik anlayışı ile oynadı. Her gün taktik çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman buradan uzaklaşmadım. 99 yılında Gençlerbirliği'nden gittim. Ben Ankara'nın çocuğuyum bunu her zaman söylerim. Tek istediğim buranın daha iyi bir stada sahip olması. Bizim için gol yemediğimiz her maç üç puan değerindedir.".
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:11
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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