Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye hazırlandı
Gençlerbirliği, 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe'yle yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kalan başkent temsilcisi, kupa maçı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanına çıktı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde çalışan futbolculara, yenilenme programı uygulandı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:02
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Toplam 2
Yorum
kadircan TRABZONSPOR A KÖY TAKIMI DİYENLERE BİR MESAJIM VAR HANGİ KÖY TAKIMI BARCELONA'YI İNTER'İ YENMİŞ 7 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞ
- Seriye devam Kartal'a selam
Toplam 26
Yorum
ERKARTAL BJK M UNİTED DEĞİL SAZANIM....BİZ DE DEPLASMANDA NE TAKIMLARI YENDİK
- Yalçın, Beşiktaş formasını giydi
Toplam 1
Yorum
Ömer Üzülme sen yanlış hesap bağdattan dönermiş.....belki busene
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