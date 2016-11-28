 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye hazırlandı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye hazırlandı

    Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye hazırlandı

    Gençlerbirliği, 30 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe'yle yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başladı.

    Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kalan başkent temsilcisi, kupa maçı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanına çıktı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde çalışan futbolculara, yenilenme programı uygulandı.

    Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:02
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