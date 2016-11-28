 Çalık 10 numara oynadı! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Çalık 10 numara oynadı!

    Çalık 10 numara oynadı!
    Başkent ekibinin kaptanı , takımın tabiri caizse 'Atom Karınca'sıydı. Bütün toplara müdahale eden genç stoper, arkadaşlarını yönlendirmesi, riskli topları kesmesi, ataklara katılması ile geçer not aldı ve G.Birliği'nin en iyi oyuncusu oldu.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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