 Özat: Kumaşımız iyi – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Özat: Kumaşımız iyi

    Özat: Kumaşımız iyi
    Teknik Direktörü Ümit Özat, Kayserispor galibiyeti sonrası, "Alınan 3 puan bize ilaç gibi geldi" dedi. Özat, yeni takımının başında çıktığı ilk maçta galip geldikleri için mutlu olduğunu açıklayarak, "Gençlerbirliği'nin kumaşı çok iyi. Güzel günler yakın" diye konuştu.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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