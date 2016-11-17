 Gençler neşeli – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Gençler neşeli

    Gençler neşeli
    , maçı hazırlıklarını keyifli şekilde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar çalışmaya ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışma ile başladı. İdmanın ilk bölümü, eğlenceli oyun ile tamamlanırken, 2. bölümde bire bir ve ikiye iki dar alanda maç yapan futbolcular, taktik antrenmanla günü tamamladılar.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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