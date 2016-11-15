Tecrübeli savunma oyuncusu, sakatlık döneminde geçirdiği zor günler, mesleğine duyduğu saygı, altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübü ve kendisi gibi Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde büyüyen sağ bek Ahmet Oğuz'a ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Orhan, ciddi sakatlıklar yaşadığını ancak sevdiği ve saygı duyduğu futbolculuk mesleğine dönebilmek için çok çalıştığını dile getirdi.

Sakatlık problemini atlattığını ve göreve hazır olduğunu belirten Orhan, şöyle devam etti:

"Kolay değil çapraz bağım koptu, iki defa aşil tendon sakatlığı yaşadım. Bütün her şeyimi önce Allah'a, sonra futbola borçluyum. Mesleğime saygım nedeniyle eşimle beraber 2 senedir tatil yapmadım. Yeniden sahalara dönebilmek için çok çalıştım. Çünkü 2 aşil sakatlığı zordur, yaşayan bilir. Şu an hazırım, sadece maç eksiğim var. Mesleğime saygı duyuyorum, bu nedenle de çok çalışıyorum. Gidebildiği yere kadar gideceğim. Futbola aşığım, mesleğimi yapmak istiyorum."

- "Sıra Ahmet Oğuz'da"

Orhan, Gençlerbirliği'nin Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip olduğunu vurguladı.

Başkent ekibinde futbola başladıktan sonra başarılı olan Metin Diyadin, Tarık Daşgün, Ümit Özat gibi futbolcuları örnek gösteren Orhan, "Bizim kuşak da bu tesislerde yetişti, saymakla bitmez. Biz çıktık, Gökhan Gönül çıktı şimdi de Ahmet Oğuz kardeşimizde sıra." ifadesini kullandı.

Genç sağ bekin performansını yükselteceğine ve istediği yere geleceğine inandığını dile getiren Orhan, şunları söyledi:

"Ahmet çok çalışkan. Onda gençliğimi görüyorum; agresif, hırslı, güçlü. Oynadıkça üstüne koyacaktır. Genç oyuncular çok saygılı, bize danışıyorlar. Kendi mevkim olduğu için Ahmet ile daha çok ilgileniyorum. Futbolculuk çok uzun süre devam edebilen bir meslek değil. Yaşım 30'u geçti, zaman çok çabuk geçiyor. Genç oyuncular bunun farkında olmalı, kendilerini işlerine vermeli. Bu altyapıda yetişmiş çok futbolcu var. Ahmet de o çocuklar gibi güzel, dürüst bir arkadaşımız. Tecrübeye ihtiyacı var. İnşallah hak ettiği yere gelecek."

- "Gökhan ile tarihi bir süreçte Fenerbahçe'de oynadık"

Gençlerbirliği altyapısında birlikte yetiştikleri Gökhan Gönül ile aynı dönemde sarı-lacivertli ekibin formasını giydiklerini hatırlatan Orhan, "Gökhan ile 2 sene aynı odada kaldık. Geçmişi konuşur, şakalaşırdık. Bırak odada sakatlamayı, formayı alabilmek için bir iki defa zehirlemeye bile çalıştım. Şaka elbette, çocukluktan beraberiz. O benim kardeşim." diye konuştu.

"Gökhan ile çok zor döneminde, tarihi bir süreçte Fenerbahçe'de oynadık." diyen Orhan, "Sarı-lacivertli kulüpte 2 sene forma giydim ve bu süreçte çok mutlu oldum. Çok güzel günler yaşadım. O taraftarın önünde oynadığım, öyle büyük bir camianın formasını giydiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.



- Ahmet: "Orhan ağabey en iyi sağ beklerden biri"

Genç futbolcu Ahmet Oğuz, Orhan Şam'ın sakatlık yaşamadan önce Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri olduğunu ifade etti.

Orhan'ın Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile "forma savaşı" verdiğini belirten genç futbolcu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orhan Şam, yaşadığı sakatlıklardan önce Türkiye'nin sayılı, bence en iyi ikinci sağ bekiydi. Talihsiz bir sakatlık geçirdi, 2 yıl oynamamasına sebep oldu. Orhan ağabeyin Fenerbahçe'ye gitmesi A takım hedefi koyabilmem ve sonrası açısından benim için de önemliydi. Çok çalıştı, buranın kaptanlığını yaptı, başarılı oldu ve gitti. Döndüğü zaman bitik bir Orhan Şam yoktu. Hala çalışan, beni zorlayan, zorladığı zaman benim performansımı da artıran bir Orhan Şam geldi."

Orhan Şam'ın altyapı oyuncuları ve camia için çok önemli olduğunu vurgulayan Ahmet, "Bana hep çok katkısı oldu. Her zaman beni uyardı, antrenmanlarda, dışarıda, sahada ne yapmam gerektiğini söyledi. Aramızda olmasından çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.