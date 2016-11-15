Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Başkent temsilcisi, akşam antrenmanında ise taktik çalışması yaptı. Milli takımlarda bulunan Landel ve Stancu çalışmalarda yer almadı.
Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın tek antrenmanla devam edecek.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:23
- Kontrol bizde!
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Yorum
isminiz Fener çaresizlikten sakat adam oynatacak nerdeyse inşallah bu sene bitiyor bu mesele .
- ‘Delikanlı ol Gergin A.’
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Yorum
Mustafa Her yenilgi sonrası her başarısızlıkta mazeret arayan sağa sola saldıran merdiven boşluklarına bile mana bulan kendi başkanlarıyla karıştırdı herhalde .
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 81
Yorum
HaLm61 Helal olsun NANİ fener formasını giyerken gözümden düşmüştün ama şimdi gözüme girdin yürrüü bee
Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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