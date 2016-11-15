 Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    'nde maçı hazırlıkları sürüyor

    Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

    'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak , günü çift antrenmanla tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.

    Başkent temsilcisi, akşam antrenmanında ise taktik çalışması yaptı. Milli takımlarda bulunan Landel ve Stancu çalışmalarda yer almadı.

    , maçının hazırlıklarına yarın tek antrenmanla devam edecek.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:23
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