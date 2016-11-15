Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Başkent temsilcisi, akşam antrenmanında ise taktik çalışması yaptı. Milli takımlarda bulunan Landel ve Stancu çalışmalarda yer almadı.

Gençlerbirliği, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın tek antrenmanla devam edecek.