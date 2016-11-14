Gençlerbirliği'nde Kayserispor hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir gün iznin aradan çalışmalarına başlayan başkent temsilcisinde, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Palitsevich, Stancu ve Landel'in antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından tempolu koşu yaptıkları ifade edildi.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı çift antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:11
- Sağ bek düşündürüyor
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Yorum
Gs Son 2 senedir sağ bekte Sabri'den iyisi yok Türk ligin ama gel gör ki millet dalga geçmeye alıştı adamın kariyerini bitirdi.
- Kondogbia bombası
Toplam 4
Yorum
Gs De Jong hiçte fos değil adam oyunun yönünü mükemmel çeviriyor Sneijder formuna ulaşırsa Tolga ve De jong saat gibi işler...
- G.Saraylı oyuncu hakkında şikayet...
Toplam 10
Yorum
evet başkanın harektleri de bana itici geliyor
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