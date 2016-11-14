Gençlerbirliği'nde Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir gün iznin aradan çalışmalarına başlayan başkent temsilcisinde, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Palitsevich, Stancu ve Landel'in antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından tempolu koşu yaptıkları ifade edildi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı çift antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.