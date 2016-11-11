 Gençler’de 7 eksik – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Gençler’de 7 eksik

    Gençler’de 7 eksik
    , Kayseri maçının hazırlıklarına başladı. İdmana milli takımlarda bulunan Ahmet Yılmaz Çalık, İrfan Can Kahveci, Aleksandar Scekic, Bogdan Stancu, Michel Landel, Siarhei Palitsevich ve Vedat Muriqi katılmadı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
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