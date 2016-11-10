 Cavcav rekora koşuyor! – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cavcav rekora koşuyor!

    Cavcav rekora koşuyor!
    'nin 1981'den bu yana başkanlığını yapan rekora koşuyor. Son olarak 'ı takımın başına getiren Cavcav, 35 yıllık görev süresinde 42. teknik adam ile anlaşma sağladı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cavcav rekora koşuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.