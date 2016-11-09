 Gençler’de Özat dönemi – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Gençler’de Özat dönemi

    Gençler’de Özat dönemi
    Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayıran , önceki gün anlaşma sağladığı ile dün sözleşme imzaladı. Tesislerdeki imza töreninde Özat'la sezon sonuna kadar mukavele yapıldı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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