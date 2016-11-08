 Üzülmez gitti, Özat geldi – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Üzülmez gitti, Özat geldi

    Üzülmez gitti, Özat geldi
    G.Birliği'nde başkan İlhan Cavcav, geçtiğimiz sezonun ortasında göreve getirdiği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. Başkent temsilcisi, bu ayrılığın hemen ardından yeni hocasını buldu. Kırmızı-siyahlılar, Üzülmez'in yerine Ümit Özat ile anlaşmaya vardı. İmzalar bugün atılacak.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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