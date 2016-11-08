Üzülmez gitti, Özat geldi

G.Birliği'nde başkan İlhan Cavcav, geçtiğimiz sezonun ortasında göreve getirdiği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. Başkent temsilcisi, bu ayrılığın hemen ardından yeni hocasını buldu. Kırmızı-siyahlılar, Üzülmez'in yerine Ümit Özat ile anlaşmaya vardı. İmzalar bugün atılacak.