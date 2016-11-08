Ümit Özat dönemi resmen başladı
Gençlerbirliği, anlaşmaya vardığı teknik direktör Ümit Özat'la sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı İlhan Cavcav, yollarını ayırdıkları teknik direktör İbrahim Üzülmez'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Üzülmez ile neden yollarını ayırdıklarını anlatan Cavcav, "Sezon başı 8 oyuncu aldık. İbrahim Üzülmez çok iyi arkadaş olmasına rağmen takım galip geldiğinde kendi aldığı adamların iyi olduğunu, maç kaybettiğinde ise başkanın yanlış transfer yaptığını ifade etti. Bunun üzerine değişiklik yapılması gerektiğine kanaat getirdim." diye konuştu.
Cavcav, Üzülmez'in ayrıca en az 5 futbolcu transfer edilmesini istediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Kendisinde gördüğüm bazı yanlışlar üzerine ayrılık kararı verdiğimde, İbrahim Üzülmez 'Ben de ayrılmak istiyorum' dedi. Hiç kimseye müracaat etmeden yollarımızı ayırdık. Daha sonra bazı arkadaşlarla görüşüldüğü gazetelerde yazıldı. Metin Diyadin'le konuştum ayrıca Reha Erginer'i önerdiler. 'Ağabey illa Reha Erginer'i al karışma' dediler. Ancak tetkik etmek benim vazifemdi. Erginer'in, çalışmış olduğu yerlerde başarılı olduğunu göremedim."
"Özat'la daha önce çalıştık zannediyordum"
Teknik direktör değişiklikleriyle sık sık gündeme gelen Cavcav, Ümit Özat'la daha önce çalıştıklarını zannettiğini dile getirdi.
81 yaşındaki Cavcav'ın, "Ben de yaşlandım artık. Sonra baktım ki Ümit'le çalışmamışım." sözleri gülüşmelere neden oldu.
Özat'ın futbolculuk döneminde Gençlerbirliği'nde oynadığına dikkati çeken Cavcav, "İçimizden gelmiş, takımı tanıyan, dürüstlüğün ne olduğunu bilen bir kardeşimizin bu takımın başına gelmesi inanın beni çok mutlu etti." dedi.
Genç teknik adamla aralarında geçen telefon görüşmesini aktaran Cavcav, "Eksik olmasın, 'Benim için ne para ne pul söz konusu değil. Burası benim kulübüm. Ben burada oynadım, Fenerbahçe'ye gittim. Yine inşallah, kulübümü en iyi şekilde temsil ederim. Başkanım bana güven' dedi. Bu itibarla da Ümit Özat'la her şeyde anlaştık." ifadelerini kullandı.
Özat: "İyi bir kadroya sahibiz"
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Ümit Özat ise kaptanlığını yaptığı camiaya 16 yıl sonra teknik direktör olarak dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Özat, kırmızı-siyahlı ekibin iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bizim konuşacağımız yer saha. Görev aldığım takımlar arasında en kaliteli oyuncu grubuyla çalışacağımı düşünüyorum. Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki bu takım çok rahat ilk 5-6'ya oynayabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dışındaki diğer takımlara yakın bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. İnşallah, hedeflediğim üst sıralara yaklaşacağız. Transfere ihtiyacım yok. Bu takımın fazlası var, eksiği yok."
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 16:50
- "Kimsenin canı yanmasın"
Toplam 19
Yorum
TS Gemlik Mesele maç kaybetmek değil. Ortada bir emek var, bir camia var. Hiç bir şeye saygı yoksa bu işten ekmeğini kazanmayı tercih etmiş, alın teri döken insanlara saygınız olsun. Trabzonspor ne ilk kez maç kaybetti ne de son kez kaybedecek. Haksızlık kimseye yapılmasın. Bir kulüp sadece rakipleri ile yarışsın. Ekonomisi daha güçlü olan, daha kaliteli sporcu topluluğuna sahip olan, ekonomisi daha iyi yönetilen kulüpler zaten bu yarışın ön saflarında yer alacaklardır. Hakemler maça tesir etmezler mi, ederler ancak bu kadar fütursuzca bir davranış içinde olmaları tahammül sınırlarını zorlayacak cinsten. Kaldı ki sadece hakem olsa. Masa başı kirli oyunları da işin cabası. Kim ne derse desin Türk futbolu kirlenmiştir. Temizlemek yine bizim sağduyulu yaklaşımlarımızla olacağına inancındayım.
- Töre’de son söz Güneş’te
Toplam 27
Yorum
Fikret Besiktas bu sene sampiyon olcak totomac tesislere giremeyecek.... buyuksun baskan
- "Kimsenin canı yanmasın"
Toplam 19
Yorum
arsen l. Yanan yanmış mış.aboubakara ve kalecinize dua edin. Yoksa maç 7-1 di.dünyada böyle rezillik yok. Kırmızı kart gösterilip rakibin 10 kişi kalmasından medet umulması.başarısız bir t.direktör başarısız başkan taratar gaza getirilsin. Taraftar uyanmasa doğru ptt1.lige .
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