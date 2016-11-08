Ümit Özat dönemi resmen başladı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı İlhan Cavcav, yollarını ayırdıkları teknik direktör İbrahim Üzülmez'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Üzülmez ile neden yollarını ayırdıklarını anlatan Cavcav, "Sezon başı 8 oyuncu aldık. İbrahim Üzülmez çok iyi arkadaş olmasına rağmen takım galip geldiğinde kendi aldığı adamların iyi olduğunu, maç kaybettiğinde ise başkanın yanlış transfer yaptığını ifade etti. Bunun üzerine değişiklik yapılması gerektiğine kanaat getirdim." diye konuştu.

Cavcav, Üzülmez'in ayrıca en az 5 futbolcu transfer edilmesini istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendisinde gördüğüm bazı yanlışlar üzerine ayrılık kararı verdiğimde, İbrahim Üzülmez 'Ben de ayrılmak istiyorum' dedi. Hiç kimseye müracaat etmeden yollarımızı ayırdık. Daha sonra bazı arkadaşlarla görüşüldüğü gazetelerde yazıldı. Metin Diyadin'le konuştum ayrıca Reha Erginer'i önerdiler. 'Ağabey illa Reha Erginer'i al karışma' dediler. Ancak tetkik etmek benim vazifemdi. Erginer'in, çalışmış olduğu yerlerde başarılı olduğunu göremedim."

"Özat'la daha önce çalıştık zannediyordum"

Teknik direktör değişiklikleriyle sık sık gündeme gelen Cavcav, Ümit Özat'la daha önce çalıştıklarını zannettiğini dile getirdi.

81 yaşındaki Cavcav'ın, "Ben de yaşlandım artık. Sonra baktım ki Ümit'le çalışmamışım." sözleri gülüşmelere neden oldu.

Özat'ın futbolculuk döneminde Gençlerbirliği'nde oynadığına dikkati çeken Cavcav, "İçimizden gelmiş, takımı tanıyan, dürüstlüğün ne olduğunu bilen bir kardeşimizin bu takımın başına gelmesi inanın beni çok mutlu etti." dedi.

Genç teknik adamla aralarında geçen telefon görüşmesini aktaran Cavcav, "Eksik olmasın, 'Benim için ne para ne pul söz konusu değil. Burası benim kulübüm. Ben burada oynadım, Fenerbahçe'ye gittim. Yine inşallah, kulübümü en iyi şekilde temsil ederim. Başkanım bana güven' dedi. Bu itibarla da Ümit Özat'la her şeyde anlaştık." ifadelerini kullandı.

Özat: "İyi bir kadroya sahibiz"

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Ümit Özat ise kaptanlığını yaptığı camiaya 16 yıl sonra teknik direktör olarak dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Özat, kırmızı-siyahlı ekibin iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bizim konuşacağımız yer saha. Görev aldığım takımlar arasında en kaliteli oyuncu grubuyla çalışacağımı düşünüyorum. Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki bu takım çok rahat ilk 5-6'ya oynayabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dışındaki diğer takımlara yakın bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. İnşallah, hedeflediğim üst sıralara yaklaşacağız. Transfere ihtiyacım yok. Bu takımın fazlası var, eksiği yok."