Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi.
Ümit Özat teknik direktörlük kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor ve Merdin İdmanyurdu'nu çalıştırmıştı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:44
- Meler’den ‘penaltı’ açılımı
Toplam 3
Yorum
sabir Halil hoca mükemmel bir mac yönetmistir.Bir meslekdasi olarak tavsiye edebilecegimiz tek sey;faulleri cok erken caldigi icin ,bazen avantaj kuralini uygulamakta zorluk yasiyor.Ama bu da cok kolay düzelecek bir ayrintidir.Kumasi cok iyi
- Nazifoğlu: "Terim gelirse mutlu olurum"
Toplam 12
Yorum
1905 terim hiç bir zaman yuhalayarak gönderilmedi. kovulunca evinin önünde on binler veda etmeye gitti. terim gelecek diye ödünüz kopuyor....
- Meler’den ‘penaltı’ açılımı
Toplam 3
Yorum
sabir nerden biliyorsun?Avrupada hakemlik mi yaptin?Ben yapiyorum.Burada senin bir tarafindan uydurdugun gibi bir uygulama yapmiyoruz.Itirazin derecesine bakiyoruz.Sirf fenere yüklenmek icin uyduruk kurallar cikartmayin
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.