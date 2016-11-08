Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getirdi.

İbrahim Üzülmez ile dün yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Ümit Özat ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada Özat ile bugün 15.00'te İlhan Cavcav Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı duyuruldu.



Ümit Özat teknik direktörlük kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor ve Merdin İdmanyurdu'nu çalıştırmıştı.