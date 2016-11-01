Gençler kızarmıyor
G.Birliği, Süper Lig'de oynadığı son 47 maçta kırmızı kart görmedi. Son 47 lig maçında oyuncusu ihraç olmayan Ankara ekibi, en son 2014-15 sezonu 30. haftasında Akhisar Belediyespor karşısında İrfan Can Kahveci ile kırmızı kart görmüştü. Stancu ise 7 haftadır gol atamıyor.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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