 Gençler kızarmıyor – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Gençler kızarmıyor

    Gençler kızarmıyor
    , Süper Lig'de oynadığı son 47 maçta kırmızı kart görmedi. Son 47 lig maçında oyuncusu ihraç olmayan Ankara ekibi, en son 2014-15 sezonu 30. haftasında Akhisar Belediyespor karşısında İrfan Can Kahveci ile kırmızı kart görmüştü. Stancu ise 7 haftadır gol atamıyor.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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