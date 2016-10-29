İlk yarı müthiştik

Üzülmez, “45 dakika Beşiktaş’a pozisyon bile vermedik. Bir puan da iyi” dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'a karşı özellikle ilk yarıda müthiş oynadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zor olacağını biliyorduk. Sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz. Ama 45 dakikada müthiş bir futbol ortaya koyduk. Beşiktaş'a çok fazla pozisyon vermedik. Düşündüklerimizi yaptık. İkinci yarı Aboubakar'ın oyuna girmesi dengemizi bozdu. Defansta gömülmeye başladık. Beşiktaş'a bu kadar gömülürseniz, pozisyon bulurlar. Orta sahada biraz daha baskı yapabilirdik. Her şeye rağmen Beşiktaş gibi bir takıma oynarken, bu kadar oyunu tutmak da bir beceridir. Oyuncularımı kutluyorum. Kaybedebilirdik de, kazanibilirdik de... Halil'in pozisyonu gol olsa kazanabilirdik" ifadelerini kullandı



SELÇUK: FENER'DE OYNARDIM

Gençler'de Selçuk Şahin, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aldıkları 1 puanın çok önemli olduğunu belirten Selçuk, "İki takım da 1 puanı hak etti. Atiba'nın olmaması ve Necip'in sakatlığı Beşiktaş'ı etkilemiş olabilir" dedi. "Fenerbahçe'nin orta sahasını nasıl buluyorsun" sorusuna ise Selçuk, "Şu anki Fenerbahçe orta sahasında oynardım" yanıtı verdi.



SERDAR: ZOR GOLDÜ

Gençlerbirliği'nin tek golünü atan Serdar Gürler, "Pozisyonda arkama baktım Fabri yerdeydi. Kaleye vurdum gol oldu. 10 kere vursam 2-3 tanesi gol olurdu herhalde" diye konuştu. Serdar, ilk yarıda iyi oynadıklarını belirterek, "İkinci yarı geriye fazla yaslanınca golü yedik. Beşiktaş bu ligin en iyi takımı. Onlardan bir puan almak da sevindirici" yorumunu yaptı.