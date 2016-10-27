 Gençler iddialı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Gençler iddialı

    Gençler iddialı
    Süper Lig'in 9. haftasında 'ı konuk edecek 'nden mesaj var. Başkent ekibinin başarılı stoperi Ahmet Çalık, çalışmalarını sürdürdüklerini belirtip, "Aboubakar ve Cenk gibi iki önemli golcüleri var. Bir savunmacı olarak onlara karşı elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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