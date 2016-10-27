Gençler iddialı
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Gençlerbirliği'nden mesaj var. Başkent ekibinin başarılı stoperi Ahmet Çalık, çalışmalarını sürdürdüklerini belirtip, "Aboubakar ve Cenk gibi iki önemli golcüleri var. Bir savunmacı olarak onlara karşı elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
- Aslan'dan gol dersi
Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
Gençler iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.