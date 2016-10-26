Gençlerbirliği'nde, Beşiktaş maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, 28 Ekim Cuma günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, top kontrolü ve çabukluk çalışmalarının ardından idmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Başkent ekibinde, tedavileri süren Cosmin Matei, Marko Milinkovic ve Samuel Owusu bugünkü antrenmanda yer almazken Ferhat Görgülü, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:47
- Caner’e ne yaptınız?
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Halis Ozan sakatlandığında bir Geçmiş Olsun mesajı yayınlamayanlar Canerin ayağına gidiyor
- Persie değil F.Bahçe kötü
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Socrat Alın biran önce de hayranı görün ozaman
- F.Bahçe’den 10 numara plan
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vlkn80 Zaten anca Azizin aklına gelir bu olay...
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