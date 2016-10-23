Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi

Kulüpten alınan bilgiye göre, antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas-koordinasyon çalışması yaptı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcuların şut çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.

Tedavisi tamamlanan Marko Milinkovic'in antrenmanda yer aldığı, Ferhat Görgülü'nün idmanın bir bölümünde takımla çalışmalara katıldığı ve tedavilerine devam edilen Matei, Owusu ve Serdar Gürler'in ise çalışmada yer almadığı açıklandı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.