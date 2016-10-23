Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 Ekim Salı günü Spor Toto 2. Lig ekibi Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten alınan bilgiye göre, antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas-koordinasyon çalışması yaptı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcuların şut çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.
Tedavisi tamamlanan Marko Milinkovic'in antrenmanda yer aldığı, Ferhat Görgülü'nün idmanın bir bölümünde takımla çalışmalara katıldığı ve tedavilerine devam edilen Matei, Owusu ve Serdar Gürler'in ise çalışmada yer almadığı açıklandı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:42
- Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber
Toplam 3
Yorum
selcukhh Erman hoca sen artik tarafsiz yorum yapmiyorsun ayni pozisyondaki olaylara bir öyle bir böyle diyorsun anlamiyorum artik sizi.takima göre degil pozisyona göre yorum yapin.
- Quaresma'ya Çin kancası
Toplam 22
Yorum
Siyah-Beyaz1903 ben bunu 15'e degil 1,5 bile satarim takima zarar vermekten baska bildigi yok cok egoist büyük takimlarda oynuyamaz kesinikle satilmali para etdigi sürece!
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 30
Yorum
maho sayin yönetici koskoca GS camiasini tehdit eder gibi atifta bulunmus klubü niye yönetmek icin secildiler keske bunu bi anlasa . riva florya icin kim ne kadar komisyon alicak bunun iyi incelenmesini lazim borclari ödicez diye koskoca camiayi don gömlek ortada birakip gelecegi ile oynicaklar . benim fikrim bu baskanlarin hic bir tanesi özkan canaydin haric gercekden GS yi sevdigi icin baskanlik yaptigina inanmiyorum kisa ve net bunlar ticaret adami kendi reklamlari icin baskanlik yapiyorlar .
Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.