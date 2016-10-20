 Gençler yeni seri peşinde – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Gençler yeni seri peşinde

    Gençler yeni seri peşinde
    6 maçlık yenilmezlik serisi G.Saray yenilgisiyle sona eren G.Birliği'nde sol bek Uğur Çiftçi, deplasmandaki Ç.Rize maçı için iddialı konuştu. Çiftçi, "Rize maçını kazanarak, galibiyetle başlayan yeni bir seri yakalamak istiyoruz" dedi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:31
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