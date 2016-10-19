Gençlerbirliği'nde Ç. Rizespor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlıların antrenmanına tedavileri devam eden Marko Milinkovic, Samuel Owusu ve Cosmin Matei katılmazken Ferhat Görgülü fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı için son antrenmanını yarın gideceği Rize'de yapacak.
Uğur: "Yeni bir seri yakalamak istiyoruz"
Gençlerbirliği'nin sol beki Uğur Çiftçi, Galatasaray'a kaybederek sona eren yenilmezlik serisinin ardından yeni bir seri yakalamak istediklerini söyledi.
Kırmızı-siyahlı ekipten Uğur Çiftçi ve Serdar Gürler'in, Çaykur Rizespor maçına ilişkin kulübün internet sitesinde açıklamaları yer aldı.
Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarıda güzel oyun sergilemelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Uğur, "Bu hafta bu şanssız mağlubiyetin verdiği hırsla daha çok çalıştık. 6 maçlık bir yenilmeme serimiz vardı. Bunu kaybettik ama Çaykur Rizespor maçını kazanarak, galibiyetle başlayan yeni bir seri yakalamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Antrenmanların çok iyi geçtiğini vurgulayan Uğur, "Rize'den iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Her zamanki mücadeleci, birbirine kenetlenmiş Gençlerbirliği'ni Rize'de de göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Serdar Gürler ise Rize'ye 3 puan almak için gideceklerini belirterek, "Tüm takım galibiyete odaklanmış durumda. Rize deplasmanına üç puan için gideceğiz. İyi bir futbol ve skorla dönmek istiyoruz. Mücadele ve birliktelikle bunu da inşallah başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı
Başkent kulübü, Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle özel uçakla İngiltere'ye giderken havada tehlike atlatan Fenerbahçe kafilesi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kırmızı-siyahlıların internet sitesinden yayımlanan mesajda "Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, endişe verici bir durum olmamasının sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:04
- ‘Kocaman kurtarır’
Toplam 20
Yorum
Siyah-Beyaz1903 kocaman gelene kadar kocaman fark olur ligde, konya fenerden iyi birde niye gelsinki adam akil var mantik var.
- ''Kimseyi satmayız''
Toplam 11
Yorum
Burhan öz Adam Adam
- Lafına dikkat et!
Toplam 11
Yorum
fener09 hiç kendi hataları dile gelmiyor değil mi, hep başkaları suçlu kendisi ise herşeyini Fener için vermiş değil mi!!! bırak artık aziz başkan!!
Gençlerbirliği'nde Ç. Rizespor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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