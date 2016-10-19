Gençlerbirliği'nde Ç. Rizespor maçı hazırlıkları

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, topla ısınmanın ardından şut çalıştı. Başkent ekibinin idmanı, Çaykur Rizespor maçının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlıların antrenmanına tedavileri devam eden Marko Milinkovic, Samuel Owusu ve Cosmin Matei katılmazken Ferhat Görgülü fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı için son antrenmanını yarın gideceği Rize'de yapacak.

Uğur: "Yeni bir seri yakalamak istiyoruz"

Gençlerbirliği'nin sol beki Uğur Çiftçi, Galatasaray'a kaybederek sona eren yenilmezlik serisinin ardından yeni bir seri yakalamak istediklerini söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekipten Uğur Çiftçi ve Serdar Gürler'in, Çaykur Rizespor maçına ilişkin kulübün internet sitesinde açıklamaları yer aldı.

Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarıda güzel oyun sergilemelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Uğur, "Bu hafta bu şanssız mağlubiyetin verdiği hırsla daha çok çalıştık. 6 maçlık bir yenilmeme serimiz vardı. Bunu kaybettik ama Çaykur Rizespor maçını kazanarak, galibiyetle başlayan yeni bir seri yakalamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Antrenmanların çok iyi geçtiğini vurgulayan Uğur, "Rize'den iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Her zamanki mücadeleci, birbirine kenetlenmiş Gençlerbirliği'ni Rize'de de göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler ise Rize'ye 3 puan almak için gideceklerini belirterek, "Tüm takım galibiyete odaklanmış durumda. Rize deplasmanına üç puan için gideceğiz. İyi bir futbol ve skorla dönmek istiyoruz. Mücadele ve birliktelikle bunu da inşallah başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

Başkent kulübü, Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle özel uçakla İngiltere'ye giderken havada tehlike atlatan Fenerbahçe kafilesi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlıların internet sitesinden yayımlanan mesajda "Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, endişe verici bir durum olmamasının sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.