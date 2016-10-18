Gençlerbirliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcuların, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda topa sahip olma oyununun ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Cosmin Matei, Ferhat Görgülü, Marko Milinkovic, Samuel Owusu ve Serdarcan Eralp'in katılmadığı kaydedildi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.