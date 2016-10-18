Gençlerbirliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Cosmin Matei, Ferhat Görgülü, Marko Milinkovic, Samuel Owusu ve Serdarcan Eralp'in katılmadığı kaydedildi.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 14:58
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 1
Yorum
beşiktaşlı Sn yönetici. O iki beşiktaşlı dediğin beşiktaşa beşiktaşlı olmayandan daha çok zarar veriyor. Yani orda onlar değilde iki gs li olsa senin için güzel olacak. Öyle mi?
- Manchester United maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
Kszim Basladi yine yillarin klasik aziz yildirim anteraman ziyaretleri
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 4
Yorum
sen gakkoş değilsin Elazığlı diye yazmış ama elazığlı olmadığı kesin. Tuttuğun renkteki takım olsa başka yazardın. Delikanlı ol.
Gençlerbirliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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