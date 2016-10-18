 Gençlerbirliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    'nde Ç. Rizespor hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde Ç. Rizespor hazırlıkları

    Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcuların, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda topa sahip olma oyununun ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.

    Antrenmana, tedavilerine devam edilen Cosmin Matei, Ferhat Görgülü, Marko Milinkovic, Samuel Owusu ve Serdarcan Eralp'in katılmadığı kaydedildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:58
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